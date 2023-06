Familievriend Guy lanceert crowdfunding voor gezin dat alles verloor bij brand in Kessel-Lo: “Leuven heeft momenteel geen noodwoning ter beschikking”

Nespresso stuurt 35.000ste koffiebe­stel­ling per fiets de deur uit: “Een koerier legt jaarlijks zo’n 10.000 kilometer af door weer en wind.”

Wereldfietsdag, dat is die dag waarop het stalen ros in de bloemetjes wordt gezet. Ook koffiebedrijf Nespresso is fan van het gezonde vervoersmiddel. Sinds 2019 levert het koffiecapsules aan huis, in samenwerking met fietskoeriers als City Slim en Cargo Velo. Vandaag ging de 35.000ste bestelling per fiets de deur uit.