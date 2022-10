Fakbarstewards in de bloemetjes gezet tijdens feestnacht: “Studenten vinden overlastluw uitgaan ook belangrijk.”

Leuven Lotgenoten­or­ga­ni­sa­tie reageert op verkrach­tings­zaak aan KU Leuven: “De manier waarop dit debat is gevoerd verhoogt de drempel weer voor slachtof­fers”

Slachtofferorganisatie Anaktisi betreurt de manier waarop het debat rond de verkrachtingszaak aan de KU Leuven tot stand is gekomen. Dat vertelt bestuurslid Floor Verhamme in een open brief, waarin ze benadrukt dat ondanks de vraag van het slachtoffer om dit niet in de media te communiceren, minister Zuhal Demir haar wens niet heeft gerespecteerd. “Indien ze een paar dagen geduld had, kon ze in het rapport van de regeringscommissaris lezen dat er geen aanwijzingen zijn van een doofpotoperatie.”

