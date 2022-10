Faculty Club Leuven lanceert externe cateringdienst: “Bijkomende werkgelegenheid voor 15 mensen”

Faculty Club is wereldwijd de enige event-locatie die zich situeert in UNESCO werelderfgoed en krijgt jaarlijks meer dan 80.000 gasten over de vloer. Mooie cijfers die resulteren in een personeelsbestand van 31 werknemers. Daar komen er binnenkort nog 15 -10 vaste contracten en 5 flexi’s- bij want Faculty Club lanceert een externe cateringdienst. “Faculty Club biedt vanaf nu inderdaad de mogelijkheid om ook extern een gastronomische receptie, lunch of diner te boeken en dit voor groepen tot een 45-tal mensen. Dit kan bij mensen thuis, op bedrijven of in feestzalen. Er wordt minstens één chef voorzien die ter plaatse kookt en een paar kelners die alles in goede banen leiden. De vraag voor deze nieuwe service kwam van onze klanten. Ze vrezen soms dat cateraars die ze niet kennen niet alles tot in de puntjes zullen verzorgen. Bij Faculty Club weten de klanten welke kwaliteit ze kunnen verwachten en dit geeft hen gemoedsrust. Deze nieuwe activiteit laat onze organisatie toe om verder uit te breiden. We zijn verheugd dat we bijkomende mensen tewerk kunnen stellen omdat we vinden dat we als lokale vzw ook een sociale functie hebben en de maatschappelijke verantwoordelijkheid om werk te creëren waar mogelijk. We verwachten overigens een omzet van zo’n 4 miljoen euro, ondanks het feit dat we meer dan twee maanden moesten sluiten door de coronamaatregelen”, besluit algemeen directeur Peter Herbiest.