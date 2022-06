Extraqt beste startup tijdens allereerste Leuven Innovation Awards

In totaal streden 22 ondernemingen om een onderscheiding in zes categorieën tijdens de allereerste LIA’s: Best Startup Award, Best Scaleup Award, Best Agency Award, Best Non-profit Organization Award, best collaboration en Loved By Leuven. Het was uiteindelijk Extraqt dat met de titel ‘beste startup’ naar huis kon gaan. “We juichen jong ondernemerschap enorm toe. Combineer dat met innovatie en je krijgt een mix die vonken kan geven. Het jonge bedrijf Extraqt bewees dat. We hopen dat vele andere jonge ondernemers zich laten inspireren, want zij zijn broodnodig voor onze economie”, zegt Ewa Bulthez, directeur Innovatief en Internationaal Ondernemen. Geen gemakkelijke keuze. “Leuven staat gekend om haar innovatieve en creatieve ondernemers. De genomineerden toonden dat eens te meer aan”, zegt Tuba Gungor, coördinator Jong Voka en lid van de jury. “Toch kozen wij uiteindelijk voor Extraqt omdat zij het meest innovatieve product van alle deelnemers - warmtepompen die oppervlaktewater van rivieren, meren en kanalen gebruiken om gebouwen van warmte/koude te voorzien - in de markt willen brengen.” Extraqt mag met een LIA op zak een jaar lang deelnemen aan het Voka Bryo-traject voor starters.