Extra signalisatie voor nieuwe parkeerautomaten

In Leuven hebben de nieuwe parkeerautomaten ondertussen hun intrede gedaan en dat verloopt behoorlijk goed maar toch zijn er nog enkele kinderziektes. Zo zijn er sinds kort minder automaten in het straatbeeld en daar worstelen sommige autobestuurders toch nog mee. Gemeenteraadslid Zeger Debyser (N-VA) drong bij schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) aan op een oplossing. “De mensen moeten nu op zoek gaan naar een parkeerautomaat, of toch diegenen die niet via de app of via sms betalen. Soms hebben ze na hun zoektocht al een boete. Dat moet toch voorkomen kunnen worden op één of andere manier, misschien door extra automaten te plaatsen.” Dat laatste is de stad Leuven niet van plan maar schepen Dessers ondernam wel actie. “Wat er nog ontbreekt op de plaatsen waar vroeger een automaat stond en nu niet meer zijn informatiepanelen. Daar maken we werk van zodat mensen meteen weten op welke manieren ze kunnen betalen en waar ze precies een parkeerautomaat kunnen vinden in de stad. In de overgangsperiode moeten we ook één en ander met de nodige welwillendheid behandelen, ook inzake het uitdelen van boetes. Mensen hebben altijd de kans om een verweer in te dienen.”