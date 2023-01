Extra show voor Belpop Bonanza

De muzikale geschiedenis van Leuven volgens Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing…zo kunnen we de show van Belpop Bonanza met de focus op de universiteitsstad kort samenvatten. Het duo kondigde de show op zaterdag 6 mei nog maar pas aan naar aanleiding van het tienjarig bestaan van Belpop Bonanza maar ondertussen zijn alle tickets al de deur uit. Omdat Jimmy en Jan hun stadsgenoten niet teleur willen stellen, voegen ze nu een extra show toe op vrijdag 5 mei. “Belpop Bonanza heeft de voorbije jaren op maat gewerkt. Elke gemeente groot en klein heeft een schat aan verhalen. En dus maakten we zogeheten city specials of lokale voorstellingen, zo’n twintig in totaal. De afsluiter is uiteraard voorbehouden voor postcode 3000, onze thuisstad. Belpop Bonanza Leuven is ons geschenk met grote strik aan onze geboortestad. En het is natuurlijk extra leuk dat we hier twee shows gaan spelen”, aldus DJ Bobby Ewing. Een ticket kost 22 euro in voorverkoop en 26 euro aan de kassa. Meer info: www.hetdepot.be