Extra show van De Mens in Het Depot bijna uitverkocht

Dertig jaar na ‘Dit is mijn huis’ is De Mens nog steeds immens populair. Dat bleek al toen het concert op 3 december in Het Depot in Leuven was uitverkocht in een sneltempo. Een extra concert dan maar en ook voor dat optreden -op vrijdag 2 december- loopt de ticketverkoop als een trein. Of ook: het bordje ‘uitverkocht’ loert om de hoek. “Na zo’n duizend optredens en na al het succes twijfelt niemand nog aan de werklust en de impact van het kwartet van De Mens. Een kwartet als geen ander, trouw aan elkaar en trouw aan één missie: met sterke songs, tomeloze energie en opmerkelijk speelplezier avond na avond voor rockend entertainment zorgen. Wie er nog bij wil zijn nu vrijdag met snel zijn”, aldus Mike Naert, directeur van Het Depot. Wat te verwachten? Een avond die de hoogtepunten van 30 jaar noeste rock’n’roll-arbeid stevig in de verf zet. Niet te missen, in geen dertig jaar. De deuren openen om 20 uur. Support act van dienst is Els Verhofstede. Tickets kosten 22 euro in voorverkoop en 26 euro aan de kassa maar zoals eerder vermeld is de kans klein dat je ter plaatse nog aan een ticket zal geraken. Meer info: www.hetdepot.be