Extra plaatsen voor grote fietsen aan postkantoor

Leuven The Prom van Musicalcom­pag­nie Mithe klaar voor allereer­ste Nederlands­ta­li­ge voorstel­ling

De muscial The Prom - die eigenlijk in 2021 gepland stond - is eindelijk klaar voor haar allereerste Nederlandstalige voorstelling. Een jaar later, maar met nóg meer goesting, staat de hele cast van de Leuvense Musicalcompagnie Mithe te popelen om er een onvergetelijk feest van te maken.

28 mei