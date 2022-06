Extra concert van Jasper Steverlinck in Het Depot: “Uniek want er is geen alternatief”

Jasper Steverlinck is een uniek muzikaal fenomeen. De voorbije jaren speelde de muzikant zowat honderd uitverkochte concerten en met meer dan 60.000 verkochte tickets was zijn laatste Night Prayer-tournee een groot succes. Op nieuw werk is nog wachten tot het einde van dit jaar of misschien zelfs het begin van het volgende maar Jasper live aan het werk zien, kan wel nog één keer. Op dinsdag 29 november staat de artiest op het podium van Het Depot in Leuven. Een uniek concert want er is simpelweg geen alternatief. De enige die Jasper op het podium vergezelt, is Valentijn Elsen, een uitmuntend pianist die de kunst verstaat om met weinig noten veel te vertellen. “Dat Jasper een fenomenaal zanger en songschrijver is, daar hoeft niemand nog van overtuigd te worden”, aldus Mike Naert, programmator en directeur van Het Depot. “Hij heeft met ‘Night Prayer’ reuzensprongen vooruit gezet en zoals het een goed artiest betaamt is hij ook altijd op zoek naar vernieuwing zonder daarbij zijn eigen identiteit te verliezen. De aanloop naar een nieuw album is altijd spannend en de bezoekers van Het Depot kunnen daarvan getuige zijn vanop de eerste rij. Jasper zal nieuw en oud werk combineren in een bloedstollend mooi en uniek concert. De stormloop op kaartjes is trouwens nog niet gaan liggen. Ga kijken en je zal begrijpen waarom.” Een ticket kost 30 euro in voorverkoop en 34 euro aan de kassa.