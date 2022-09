Expo van Siemen Van Gaubergen in Expo Leuven

Met Expo Leuven biedt de stad Leuven een platform aan beeldende kunstenaars uit eigen regio. “In ons tentoonstellingsprogramma is er plaats voor kunstenaars met een band met Leuven die boeiend hedendaags werk creëren. Deelnemers worden gescreend door een vakjury en begeleid in het volledige proces, van selectie van de werken over scenografie tot de expo zelf”, vertelt schepen Denise Vandevoort (Vooruit). “Siemen Van Gaubergen is een hedendaags kunstenaar uit Leuven. Hij onderzoekt hedendaagse beelden en de manier waarop we deze lezen, waarnemen en begrijpen. Dat proces mondt nu uit in de expo ‘Slight tan around the page edges’ die eind september bij Expo Leuven de deuren opent. De expo is opgebouwd uit schilderijen en videokunst.” De kunstenaar zelf vertelt er het volgende over: “Bron van inspiratie voor deze tentoonstelling is een boek van de Tsjechische auteur Karel Čapek uit 1934. Čapek vertelt het verhaal van een man die op het einde van zijn leven zijn memoires wil neerpennen. Hoewel hij een doodgewoon leven leidde, ontdekt hij tot zijn verbazing en wanhoop dat in zijn binnenste verschillende personen hebben geleefd.” Wie interesse heeft om zich kandidaat te stellen voor Expo Leuven vindt alle informatie op leuven.be/expo-leuven.