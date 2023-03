Expo ‘Unseen Asian Stories’ belicht Aziatische authenticiteit

Unseen Asian Stories heeft als doel de Aziatische identiteit en authenticiteit in de schijnwerpers te zetten aan de hand van verschillende kunstwerken. “Het belooft een verrijkende en inspirerende expo te worden die je van 21 tot 31 maart in OPEK kan bezoeken”, vertelt Ann Li van Untold Asian Stories. “De expo is een oproep tot verdraagzaamheid, verbinding en bewustwording. Het zet de schijnwerpers op onze superdiverse maatschappij en de Aziatische gemeenschap zien om wie ze echt zijn. Aziatisch racisme en discriminatie komen in verschillende vormen voor, variërend van subtiele uitsluiting tot openlijke vijandigheid. Veel mensen van Aziatische origine worden geconfronteerd met negatieve stereotypen en vooroordelen die hen als ‘de ander’ bestempelen. Het is hoog tijd om verandering te brengen in deze situatie en om de Aziatische gemeenschap een stem te geven. Met Unseen Asian Stories willen we de verhalen van de Aziatische gemeenschap delen en een dialoog creëren. We hopen op deze manier bij te dragen aan een meer inclusieve samenleving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt. Daaraan gekoppeld organiseren we op 31 maart, de laatste dag van de expo, een panelgesprek. Ervaringsdeskundigen nemen het woord en delen hun perspectieven, hun kennis en de uitdagingen.” Inschrijven voor het panelgesprek kan via deze link tickets.trill.be/event-date/609629