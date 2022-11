Expo Leuven presenteert Vonk: “Op het scherp van de snee tussen woord en beeld”

Leuven Jongeman slaat bierglas stuk in gezicht van 16-jarig meisje op Oude Markt in Leuven: “Stel je eens voor dat dit op haar oog was?”

Op de Oude Markt in Leuven heeft een minderjarige jongen een bierglas stukgeslagen in het gezicht van X.D, een 16-jarig meisje uit Bierbeek. Daarbij liep het slachtoffer een diepe snee in haar lip op en raakten haar twee voorste tanden zwaar beschadigd. “Mijn dochter is ernstig verwond, maar stel je eens voor dat de slag iets hoger was en het glas haar oog had beschadigd? Dit had veel erger kunnen aflopen”, vertelt haar moeder aangeslagen.

13 november