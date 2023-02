Expo ‘Fragile’ nog tot 26 maart in PARCUM

In de focustentoonstelling ‘Fragile’ neemt Patrick Van Caeckenbergh de bezoeker mee naar zijn jaren in Sint-Kornelis-Horebeke, een dorpje in Oost-Vlaanderen. Als veelzijdig kunstenaar-bricoleur maakt Van Caeckenbergh al decennialang de meest wonderbaarlijke werken. Met een ongeremde nieuwsgierigheid doorploegt hij zijn eigen leven en omgeving. Van Caeckenbergh schept als het ware orde in een wirwar aan verhalen. Zijn werken lezen als een parallelle wereld, doorspekt met eeuwenoude sprookjes en lokale folklore. Of ook: alledaagse autobiografische details komen terecht in een hoogstpersoonlijk en gestructureerd universum. Liesbet Kusters, curator van PARCUM, geeft mee duiding: “Een huis is meer dan een hoop bakstenen. En een woonplaats meer dan een verzameling straatnamen. De ervaringen die je ontroeren, worden later met een nostalgische bril uitvergroot. Wat betekent zoiets voor een beeldend kunstenaar? In hoeverre zit de sfeer van een plaats vervat in de werken? De tentoonstelling is een wandeling langs de geschiedenis van een kleine parochiegemeenschap, haar inwoners, hun petites histoires en de grootsheid die hierachter schuilgaat.” Meer informatie: www.parcum.be/museum/fragile