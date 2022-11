Expo belicht Japanse boekenschenking na brand Universiteitsbibliotheek

LeuvenWereldwijde verontwaardiging na de brand van de Leuvense Universiteitsbibliotheek aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Na een bezoek aan het tot puin herleide gebouw door de Japanse kroonprins Hirohito, zette het land een grootschalige boekeninzameling op touw om de collectie in Leuven opnieuw aan te vullen. De meest kostbare exemplaren kunnen bijna honderd jaar later worden bezocht tijdens ‘Japan’s Book Donation to the University of Louvain - Japanese Cultural Identity and Modernity in the 1920s’, een expo in de huidige Universiteitsbibliotheek.