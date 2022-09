Exit Starbucks aan station Leuven maar Madmum neemt plek in: “Elke koffie zal volgens de regels van de specialty coffee-kunst worden gezet”

LeuvenHet kwam uit de lucht vallen maar Starbucks heeft wel degelijk de deur gesloten in het Leuvense stationsgebouw. Een ochtendspits zonder koffie is voor velen ondenkbaar en de liefhebbers van het zwarte goud hebben geluk want vanaf eind oktober neemt Madmum de plek in van de Amerikaanse keten. “En vanaf 5 oktober kunnen klanten al terecht in de pop-up Madmumcontainer”, vertelt bezieler Pieter Claes.

Heel wat pendelaars keken raar op want geheel onverwacht is het na acht jaar einde verhaal voor Starbucks in het Leuvense stationsgebouw. Een eenvoudig briefje op de deur kondigde de sluiting aan: “Starbucks Leuven is voorgoed gesloten. Heel fel bedankt voor alles!”, stond er te lezen. De Amerikaanse koffieketen zou de strijd om de gegeerde locatie verloren hebben en wel van een bekende speler in het Leuvense koffielandschap: Madmum, nu al actief met Coffee Roasters & Bar in de Tiensestraat. Ook in het Erasmushuis, aan de Vaartkom en in de Brusselsestraat is de bekende zaak van geestelijke vader en prijswinnend koffiebrander Pieter Claes al actief. En daar komt dus nu nog een vestiging bij in het Leuvense station.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Madmum neemt de plek van Starbucks in. © Madmum

“Veel zorgen moet de koffiedrinkende pendelaar zich inderdaad niet maken. Vanaf eind oktober serveert Madmum Coffee Roasters de koffie in het Leuvense stationsgebouw”, vertelt Pieter Claes. “We twijfelden niet toen de concessie opnieuw werd opengesteld. Het station is de toegangspoort naar de stad en door verse koffie van Leuvense bodem te serveren geven we het station terug aan de Leuvenaar. Het handelspand zal in oktober een korte maar intensieve renovatie ondergaan om de perfecte Madmum-ervaring in het Leuvense station aan te bieden. Zo zal met de komst van Madmum de koffie niet langer volautomatisch in de bekers vloeien maar zal elke koffie volgens de regels van de specialty coffee-kunst worden gezet, met de hand en met de juiste espressomachine.”

Vers kaneelbroodje

De ruime koffiebar zal plaats bieden aan een 60-tal klanten en is volgens Pieter Claes niet enkel gericht op treinreizigers. “We willen ervoor zorgen dat mensen zowel een snelle koffie kunnen halen maar we zijn er zeker ook voor mensen die even willen genieten van een rustmoment in onze nieuwe koffiebar. En er is nog meer goed nieuws want terwijl de baristas en het pand worden klaargestoomd zal de stationsbezoeker niet op zijn verse take-away koffie moeten wachten. Tijdens de renovatie wordt op de terraszone een pop-up Madmumcontainer geplaatst. Hier zullen de reizigers in afwachting van de feestelijke opening alvast kunnen genieten van heerlijke filterkoffie, thee of een vers kaneelbroodje.” Meer info: www.madmumcoffee.be

Volledig scherm In afwachting van de renovatie in oktober serveert Madmum al vanaf 5 oktober al take-away op het Martelarenplein. © Madmum

