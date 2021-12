Ex-scoutsleider die betrapt werd met massa’s kinderporno meteen in de boeien geslagen in rechtbank: 2 jaar cel

Dieter S. kreeg in 2017 nog een celstraf van drie jaar voor kinderporno en het aanranden van een 14-jarige jongen. Omdat hij de laatste feiten pleegde binnen zijn probatietijd van drie jaar en hij zich zo bevond in wettelijke staat van herhaling tilde de rechtbank extra zwaar aan de feiten. Na het voorlezen van het vonnis werd S. meteen in de boeien geslagen en weggeleid naar de gevangenis. S. werd vorig jaar in een kapoenenlokaal van een scouts in Heverlee door zijn jongere broer betrapt met een rugzak vol hardeschijfdragers propvol kinderporno. In totaal ging het om 5.700 bestanden. S. had op die scouts eigenlijk niets meer te zoeken, maar hij hing er nog geregeld rond op feestjes of bij de voorbereiding ervan. De man is ook al twintig jaar actief in het Leuvense nachtleven als dj.