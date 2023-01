Ex-cipier en gedetineerde veroordeeld voor handeltje in harddrugs in Leuven Centraal

Louise V. (32) werd op 17 december 2021 betrapt met 140 gram speed en zestig xtc-pillen. De voormalige cipier had ze bij zich om tijdens een bezoek aan haar man Sven D.V. te bezorgen, die op dat moment nog in de gevangenis opgesloten zat. In 2018 werd D.V. veroordeeld voor feiten van valsheid in geschriften, waarvoor hij vier jaar cel kreeg. Sinds kort is de man weer op vrije voeten. Na onderzoek bleek dat de twee een systeem hadden opgezet om binnen de gevangenis de handel in goede banen te leiden. Ze gebruikten onder meer tussenpersonen, die in de plaats van Louise V. de drugs aan D.V. bezorgden.