Euro Kebap bestaat 25 jaar en viert dat met steakdag

Pierre Godfroid wint het dubbelspel op EK voor senioren maar moet verzaken aan enkelfina­le: “Grove nalatig­heid van wedstrijd­lei­ding”

Geen nieuwe Europese titel in het enkelspel voor Pierre Godfroid bij de senioren, al was hij er in Kroatië dan opnieuw heel dicht bij. Zonder setverlies baande hij zich een weg naar de eindstrijd, een finale die er uiteindelijk nooit kwam omdat de Leuvenaar zijn vlucht moest halen. De winst in het dubbelspel was slechts een kleine troost.

19 juni