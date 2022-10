Erik De Rop (Café Bardot) trouwt met grote liefde Els Bielen en het kersverse koppel krijgt mooi cadeau van de echte Brigitte Bardot: “Dit hadden we nooit durven dromen”

Toen Els Bielen vijf jaar geleden in Nieuwpoort een verlovingsring kreeg van Erik De Rop had ze nooit kunnen vermoeden dat het huwelijksbootje zoveel jaren op zich zou laten wachten. Nochtans waagde de voorzitter van vzw Oude Markt en mede-uitbater van café Bardot zich tijdens dat weekend wel al in een boot -een speedboot op de Noordzee om precies te zijn- maar wederhelft Els Bielen koos er toen wel voor om op het droge te blijven. Ondertussen zijn we dus vijf jaar verder en op 22 oktober 2022 is er eindelijk een einde gekomen aan wat de langste verloving in de Leuvense horeca moet zijn, en wel met het langverwachte huwelijk. Erik De Rop en Els Bielen schitterden als volmaakte diamanten op de pui van het historische stadhuis in Leuven wat uiteraard een luid applaus uitlokte bij de vele vrienden en familie die de Leuvense trouw van het jaar voor geen geld ter wereld wilden missen. De Rop had uit dankbaarheid voor het geduld en de vriendschap alvast een vat Stella Artois laten aanrukken om het huwelijk meteen in te drinken.

De verrassing van de dag komt echter op het conto van een vriendin van het koppel. Zij schreef een brief naar de echte Brigitte Bardot waarin ze de mooiste Franse ooit vroeg om de uitbater van café Bardot en zijn kersverse vrouw te verrassen met een leuke attentie voor hun huwelijk. BB was erg verrast dat er in Leuven een populair café naar haar werd vernoemd en ging graag in op het verzoek. “Brigitte heeft een gehandtekende foto gestuurd van de Fondation Brigitte Bardot waarop ze een hartje tekende en de boodschap ‘Vive les mariés’ schreef”, vertelt Erik De Rop. “Als fan van Brigitte Bardot betekent het erg veel voor mij dat ze ons veel geluk toewenst in de toekomst. Wie had dit kunnen vermoeden? Een erg mooi cadeau en dat allemaal dankzij een goede vriendin van Els die gewoon een brief schreef naar Brigitte die in Saint-Tropez woont. Je moet het toch maar doen…Een prachtig cadeau op een prachtige dag maar de aanwezigheid van de vele vrienden en familie is dat uiteraard ook. Els heeft er lang op moeten wachten maar na een relatie van tien jaar en een verloving van vijf jaar zijn we toch getrouwd geraakt. En hoe…met de complimenten van niemand minder dan Brigitte Bardot. Dat kan niet iedereen zeggen maar wij vanaf nu wel.”