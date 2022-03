Eric Hemelaers van De Kastaar begint platenclub: “Een LP opzetten, dat is een ritueel.”

LeuvenU las het al op de almanak: vinyl is terug van nooit helemaal weggeweest. Een liefhebber van het zwarte goud is Eric Hemelaers (56), de eigenzinnige uitbater van de bruine kroeg De Kastaar, in de voormalige beenhouwerij. Hij start nu, samen met vijftien zielsverwanten, de platenclub. Iedere derde zaterdag van de maand.

In de Kastaar staat de toogfilosoof niet voor, maar achter de bar. Eric praat met veel liefde over zijn bescheiden platencollectie van een slordige 3.000 stuks die hij eind jaren 70 begon aan te leggen. “Ik was toen dertien of veertien. 24 Carat Purple, een verzamelaar van Deep Purple was mijn eerste. LP’s kocht ik toen bij De Campus op de Bondgenotenlaan. Of Studio Disco bij Harry. Een plaat: die ging je kopen. En zorg er maar voor dat die niet tussen de spaken van uw fiets bleef hangen. Ook een plaat opzetten, de hoes bestuderen en de naald afstoffen, dat is een ritueel.”

Het was voor de opkomst van de cd. Die begon Eric met frisse tegenzin dan toch aan te kopen. “Dat was makkelijker voor op café.” Maar de vinylcollectie groeide verder aan. “Mijn verzameling heb ik altijd gekoesterd. Ik heb er nooit verkocht, wel heb ik eens een bak laten staan op café. Die was de dag nadien weg.” Toppers? “’Sticky Fingers’ van de Stones, de hoes met de rits. Of de afpelbare banaan van de Velvets. De discografie van Bob Dylan en Neil Young is vrijwel volledig, maar dan blijft de zoektocht nog naar eerste persingen.” Een verzameling is nooit afgerond. “Onlangs kocht ik nog platen van Whispering Sons en Sylvie Kreusch. Oneindigheid schrikt mij niet af, dat maakt het net boeiend.” Guilty pleasure? “‘Chérie’ van Eddy Wally. Da’s trouwens een mooi hoesje.”

Het is de liefde voor vinyl die Eric deed besluiten een platenclub te beginnen. “De revival van vinyl vind ik natuurlijk een goede zaak. Er zijn ondertussen vier platenzaken met tweedehandse platen, maar de bedragen zijn soms exuberant.” Daar wil de platenclub op inspelen. “Het moet zijn dat er nog heel wat schatten op zolder liggen. Die platen kunnen hier geruild worden of goedkoper verkocht worden. We zetten een pick-up zodat mensen kunnen luisteren. Iedereen is welkom, ook mensen die nog een verzameling willen beginnen, of hun collectie willen liquideren.” Eén kanttekening. The Smiths, R.E.M., David Bowie: het goede gezelschap waarmee Eric op de foto vertoeft is echter niet te koop.