Erfgoeddagweek voor scholen in Leuven

“Verschillende erfgoedpartners trekken naar de klas om bijvoorbeeld een les in het Leuvens dialect te geven of de verhalen achter Leuvense straatnamen te duiden”, vertelt schepen Denise Vandevoort (Vooruit). “Daarnaast gaan verschillende scholen ook erfgoed op locatie ontdekken. Het Stadsarchief ontvangt bijvoorbeeld de hele week klassen die de workshop middeleeuws schrijven komen volgen en komen kennismaken met de werking van het archief. Scholen trekken verder ook naar PARCUM of M Leuven en liefst veertien klassen gaan op donderdag 28 en vrijdag 29 april een gloednieuwe audiotour uittesten in de Leuvense Schouwburg. En de leerlingen van basisischool De Klare Bron presenteren donderdag ook hun nieuwe erfgoedsongs, geïnspireerd op de geschiedenis van Leuven. Zij gingen hiervoor aan de slag met muzikanten Lennaert Maes en Andries Boone, bekend van Lenny & de Wespen en hun Leuvense cd ‘iet me ziel’. Ook hun eigen meester Koen had een mooi aandeel in de songs. Ze brengen de liedjes trouwens live in de feestzaal van de school, om 14.30 voor alle medeleerlingen en om 18 uur voor ouders en geïnteresseerden.”