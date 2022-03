Erfgoeddag maakt school: waarom gebruikten leerkrachten een magische lantaarn?

“De 21e editie van Erfgoeddag staat in het teken van onderwijs”, vertelt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (CD&V). “De Leuvense erfgoedspelers focussen op het schoolleven dat verbonden is aan bepaalde erfgoedcollecties of -locaties en organiseren allerlei workshops die je met het hele gezin kan beleven. Van middeleeuws schrijven in het Stadsarchief, een beiaardworkshop in de Universiteitsbibliotheek of in Abdij van Park tot workshops voor gezinnen met groene vingers in Heilig Hart Heverlee.”