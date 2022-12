Erfgenamen moeten de fiscus 120.000 euro betalen op woning, hoewel ze die nog niet kunnen gebruiken: “Uitstel vragen? Dat maakt het nog erger...”

Leuven Hond Rocko na zoektocht van bijna vier weken herenigd met gezin: “Dit is ons kerstmira­kel”

Vier weken lang was Leuven in de ban van de zaak Rocko: de hond met zwarte pels die op 24 november verdween met de noorderzon. Maar Leuvens beroemdste viervoeter van afgelopen maand is terecht. Nét op tijd voor de feestdagen. Hoe het gezin daar in slaagde, vertelt baasje Claire Dignef (67). “Dit is het mooiste cadeau dat ik mij kon wensen.”

22 december