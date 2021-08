Erbarmelijk smal voetpad kost Rita (67) week na haar verjaardag het leven: “Niet verwonderlijk, je moet hier elke dag vrezen voor je leven”

HAACHT Openbare graffiti­muur aan Den Dijk maakt ruimte voor creatief talent

15:13 Tieners moesten door de coronapandemie hard op hun tanden bijten en hebben vele uren thuis doorgebracht. Het afgelopen anderhalf jaar hebben zij en hun vrienden het leven on hold gezet om zichzelf en anderen te beschermen. Om hen te bedanken, organiseerde de gemeente Haacht deze zomer een speciale activiteit voor alle tieners. Het Urban Kamp vond plaats in de laatste week speelpleinwerking van 2021, onder leiding van Roncha van Eric Reyntjens. Hij is sinds 2000 actief als rapper in bands als AMOK en team Marmalade, alsook solo. Op een podium vind je hem vaak ook zonder beats met slam poetry. Daarnaast is hij beeldend actief als raamtekenaar en workshopbegeleider graffiti en street art. Vooral dit laatste kwam van pas. De deelnemers kregen op de Internationale Dag van de Jeugd de eer om het allereerste werk te spuiten op de nieuwe openbare graffitimuur aan het skatepark van vrijetijdscomplex Den Dijk. Ben jij de lokale Banksy of wil je gewoon wat experimenteren met street art? Dat kan vanaf nu op deze muur.