Er zijn nog zekerheden in het leven: Kapitein Winokio zet M-IDZOMER op stelten

Het vierdaagse festival M-IDZOMER serveert vanavond nog Black Sea Dahu, Camille Camille, Meskerem Mees en Intergalactic Lovers maar zaterdagnamiddag was het festivalterrein nog geheel voorbehouden voor de kleinsten onder ons. Naar goede gewoonte kwam Kapitein Winokio langs tijdens M-IDZOMER FOR KIDS en dat leverde een volledig volle museumtuin op. Later op de avond stonden onder meer Naima Joris, Isbells en Tindersticks nog op het podium maar toen lagen de kids alweer in bed. Programmator Mike Naert is alvast tevreden van de voorbije dagen en spreekt van een geslaagde editie: “We hebben weer mooie concerten gezien op een unieke locatie. Kapitein Winokio is een buitenbeentje in het programma maar elk jaar opnieuw is het een concert waar vele kinderen erg naar uitkijken.”