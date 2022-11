Er komt opnieuw een rolschaatspiste in Hal 5: “Dit jaar geen kunststof maar een houten piste”

Heel wat activiteiten op de agenda de komen weken om de donkere decembermaand goed door te komen maar één van de leukere is toch de rolschaatspiste in Hal 5 in Kessel-Lo. Net zoals vorig jaar gaat Hal 5 een samenwerking aan met Sporty. “Vanaf vrijdagmiddag 16 december tot en met zondagavond 8 januari zal er in Hal 5 inderdaad opnieuw een heuse rolschaatspiste opgezet en uitgebaat worden in Hal 5. Dit jaar geen kunststof schaatspiste maar een houten rolschaatspiste die bijzonder goed zal rollen. Wie zich zelf niet op de piste waagt, kan langs de piste genieten van een lekkere jenever, glühwein of een warme chocolademelk. Hal 5 zal omgetoverd worden in een gezellige winterse kerstsfeer. Reserveer je plaatsje door de QR-code op de flyer of poster te scannen of door te surfen naar www.hal5rolschaatspiste.com. Eén schaatsbeurt kost 5 euro per uur. De huur van de rolschaatsen is inbegrepen maar mensen die liever op hun eigen wieltjes rollen zijn uiteraard ook welkom. Kinderen onder 5 jaar mogen trouwens gratis komen rolschaatsen.”