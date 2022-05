Energiecoöperatie ECoOB bedankt aandeelhouders met eerste dividend van 2,75%: “We hebben ondertussen al 672 aandeelhouders”

Het energielandschap is grondig aan het veranderen, zowel in België als internationaal: de transitie naar hernieuwbare energie, spectaculair stijgende energieprijzen en de energieafhankelijkheid van onder meer Rusland die meer dan ooit ter discussie staat. ECoOB werkt in onze regio aan de energietransitie met meer dan twintig grote zonne-installaties en onafhankelijk advies aan particulieren. “Wij leverden onze klanten het voorbij jaar 1,6 GWh aan lokale groene stroom die al goedkoper was dan de marktprijs en de recente prijsstijgingen bovendien niet volgt. We bespaarden op die manier 420 ton CO2”, vertelt voorzitter Sander Van Garsse.

In de komende maanden plaatsen we onze eerste laadinfra­struc­tuur en we werken ook aan een proefpro­ject rond energiede­len in apparte­ments­ge­bou­wen. Verder zetten we ook de stap naar wind op zee

Daarmee lijkt ECoOB z’n plaats in het lokale energielandschap nu definitief verworven te hebben en er is nog meer goed nieuws. “We zijn ondertussen met 672 aandeelhouders, een groei van 38%. De vele projecten in de pijplijn voorspellen opnieuw een spectaculaire stijging in de komende maanden. De aandeelhouders die ECoOB mee hebben opgestart, worden nu beloond voor hun engagement met een eerste brutodividend van 2,75% op hun investering”, klinkt het. ECoOB breidt haar expertisedomein ondertussen verder uit. Gedelegeerd bestuurder Steven Decat licht een tipje van de sluier: “In de komende maanden plaatsen we onze eerste laadinfrastructuur en we werken ook aan een proefproject rond energiedelen in appartementsgebouwen. Verder zetten we ook de stap naar wind op zee, allemaal met een centrale rol voor de burger. ECoOB engageerde zich eind vorig jaar immers samen met andere Belgische energiecoöperaties voor een kapitaalinvestering van 250.000.000 euro in de Belgische coöperatie Seacoop.” Nog dit: in onze regio is EcoOB al betrokken bij een kleine 4.000 zonnepanelen. De coöperatie begon met 100 aandeelhouders in 2019 en verzevenvoudigde dat aantal op vier jaar tijd. Meer info: www.ecoob.be en www.klimkracht.be