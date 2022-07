Els Van Hoof (CD&V) en Ruben Geleyns (CD&V) bezorgd over spoorwegovergang in Wilsele: “98 incidenten op amper acht jaar tijd”

WilseleCD&V’ers Els Van Hoof en Ruben Geleyns vragen extra maatregelen om de spoorwegovergang in Wilsele veiliger te maken. Uit een parlementaire vraag van Van Hoof aan bevoegd minister Georges Gilkinet blijkt immers dat er tussen 2014 en 2022 liefst 98 incidenten gebeurden. “Elk jaar dat we wachten op een oplossing is een jaar teveel voor de pendelaars en de omwonenden”, klinkt het.

“Op spoorlijn 35 tussen Aarschot en Leuven zijn er meermaals per jaar problemen en incidenten. Hierdoor zijn de overwegen geregeld gesloten, vooral tussen Wezemaal en Wilsele-Putkapel. Doordat de overwegen aan drukke verbindingswegen zoals de Aarschotsesteenweg liggen, veroorzaakt het sluiten ervan dan ook steevast verkeersproblemen voor zowel pendelaars als buurtbewoners. Uiteraard brengt dit heel wat frustratie met zich mee”, aldus federaal parlementslid Els Van Hoof (CD&V).

Kamerlid Els Van Hoof kaartte in samenspraak met Leuvens CD&V-jongerenvoorzitter Ruben Geleyns het probleem aan bij minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). “Uit het antwoord van de minister blijkt dat er tussen Wezemaal en Leuven in de periode 2014–2022 liefst 98 incidenten gebeurden aan overwegen. Recordjaren waren 2019 en 2020 met respectievelijk 17 en 16 incidenten. Voor de specifieke spooroverwegen blijkt bijna de helft van de incidenten (48 van de 98 incidenten, nvdr) zich af te spelen aan de spooroverwegen op de drukke Aarschotsesteenweg. Op de tweede en derde plaats staan de overwegen op de stationsstraat in Rotselaar (27 incidenten) en de Eendebroekstraat in Wilsele (10 incidenten). Aan de overwegen op de Pleinstraat in Holsbeek en de Langestraat in Rotselaar werden dan weer 6 incidenten geteld terwijl er gelukkig slechts 1 incident werd geteld aan de Puttebroekstraat in Wilsele”, klinkt het bezorgd.

Quote De minister liet me weten dat Infrabel reeds heeft gezorgd voor extra aankondi­gin­gen van incidenten aan autobe­stuur­ders door meldingen op de navigatie­apps Waze en Flitsmeis­ter Els Van Hoof (CD&V)

Blijft de vraag: kan er concrete actie worden ondernomen om het aantal incidenten gevoelig te verminderen? Minister Georges Gilkinet is alvast niet geneigd om drastische maatregelen te nemen, zo blijkt uit zijn antwoord op de parlementaire vraag van Els Van Hoof. “De minister liet me weten dat Infrabel reeds heeft gezorgd voor extra aankondigingen van incidenten aan autobestuurders door meldingen op de navigatieapps Waze en Flitsmeister. Aan de overweg op de Stationsstraat in Rotselaar werden volgens de minister dan weer borden geplaatst die oproepen de sporen niet op te rijden wanneer een bestuurder niet zeker is dat hij ook kan doorrijden. Aan de overweg op de Langestraat in Wezemaal komt er tegen eind 2024 wel een tunnel om de overweg te vervangen. Voor de andere overwegen is de minister minder concreet en lopen er volgens hem ‘studies’ of ‘zijn er gesprekken lopende met de stad Leuven’.”

Ontgoocheling

Ontgoocheling alom bij Els Van Hoof en Ruben Geleyns: “Ik stel vast dat er nog geen concrete plannen zijn om iets te doen aan de incidenten op de spoorwegovergangen in Wilsele en dat terwijl die overwegen net verantwoordelijk zijn voor 59 van de 98 incidenten. Het informeren van weggebruikers via navigatieapps lost het probleem niet structureel op. De minister gaf aan dat liefst 80 van de 98 incidenten te wijten waren aan een aanrijding van de overweginstallatie zoals bijvoorbeeld de barelen van de spoorweginfrastructuur. De oorzaken van de incidenten zijn dus bekend en dan is het volgens ons tijd om concrete maatregelen te nemen. We hopen dat er snel voorstellen komen om de problemen structureel op te lossen want enkel op die manier kunnen we hinder voor pendelaars en buurtbewoners op korte en lange termijn terugdringen. Dit probleem zorgt al vele jaren voor frustratie bij de omwonenden en de pendelaars. Elk jaar dat we wachten op een oplossing is een jaar teveel.”

