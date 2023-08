Els Van Hoof (CD&V) bracht bezoek aan Kiev en dat liet de politica niet onberoerd: “Leuven kan als martelaarsstad helpen via een oorlogszusterstad”

Leuven zoekt erfpachter voor Missiehuis op Scheutsite: “We geven letterlijk en figuurlijk ruimte aan het middenveld”

De stad Leuven kocht in 2019 de Scheutsite in Kessel-Lo. Het stadsbestuur is nu op zoek naar een erfpachter voor het Missiehuis, het gebouw waar in het verleden de paters verbleven: “De plek inspireert om nieuwe onderwijsconcepten uit te werken en tegelijk ruimte te bieden aan organisaties en verenigingen”, zegt schepen Lalynn Wadera (Vooruit).