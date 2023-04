Els De Schepper komt naar Leuven met nieuwe voorstelling

KIJK. Leuvense skyline is weer compleet: iconische spits van 45 meter staat weer op zijn plaats in Sint-Maartens­dal en dat mocht iets kos­ten...

Het kostte bloed, zweet en tranen maar de iconische torenspits van Sint-Maartensdal in Leuven staat sinds vrijdagmiddag weer op zijn plaats. De spits was in november 2021 van zijn sokkel gehaald voor een broodnodige renovatie. “Door een sterke wind bleek het donderdag onmogelijk om de torenspits op een veilige manier te plaatsen. Vanmorgen was het windstil en lukte het gelukkig wel”, zegt Christophe Stockman van sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal.