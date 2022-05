Elias Hendrickx uit Wijgmaal behaalde twee medailles op de Special Olympics Belgium: “Het is een fantastisch initiatief voor iedereen die net een beetje anders is”

“Het waren vier zware dagen maar het was fantastisch om het evenement te mogen meemaken”, vertelt Elias Hendrickx. Het was ondertussen zijn zesde deelname, maar voor hem blijft het nog steeds een speciaal gegeven. In 2016 nam hij voor het eerst deel. “Ik ben begonnen met triatlon, maar omdat ik volgend jaar naar de Special Olympics world games ga in de discipline zwemmen, moest ik dit jaar ook voor zwemmen kiezen op nationaal niveau doen”, legt hij uit. En dat heeft hij schitterend gedaan. Hij behaalde een zilveren medaille voor de 50 meter vrije slag, een bronzen medaille voor de 50 meter schoolslag en een vierde plaats voor de 50 meter rugslag. “Als je een beetje je best doet kan iedereen een mooi resultaat behalen”, vertelt hij bescheiden. “Naast de sport zijn we een team, maar als ik op de blok sta, dan wil ik er wel écht voor gaan en is het ieder voor zich.”

Special influencer

Iedereen telt

‘Iedereen telt’, is de slogan van de Special Olympics en dat mag je volgens Elias heel letterlijk nemen. “Iedereen kan zich inschrijven voor de Special Olympics. De organisatie plaatst je dan in een categorie waar ongeveer dezelfde tijden worden gezwommen of gesport. Voor een atleet is dat super leuk en motiverend om mee te doen. Ik zou het iedereen aanraden. Ik heb het te laat ontdekt en daar heb ik spijt van. Er zijn veel mensen die afhaken wat sport betreft, en dat is jammer. Want kinderen of jongeren die anders zijn of op buitengewoon onderwijs zitten of juist op gewoon onderwijs zitten en het moeilijk hebben met zichzelf moeten ook kunnen sporten. Hiervoor is dit ideaal. Het is zoveel leuker om te sporten met mensen die ongeveer hetzelfde denken of doen. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik speelde vroeger voetbal, maar ik voelde me anders en hoorde er niet bij. Ik was een beetje verloren in andere sportclubs. Ik ben naar een voetbalploeg in de G-sport gegaan en plots speelde ik samen met mensen met autisme. Dat voelde zoveel beter aan. Tegenwoordig hebben ze bijna elke sport in G-sport, dus niet twijfelen, maar doen”, aldus Elias.