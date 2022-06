Elfde Straathistories focust op 100-jarige Matadiwijk: “We gingen op zoek naar de oorspronkelijke betekenis van de Afrikaanse naam Matadi”

Met Straathistories ondersteunt de stad Leuvenaars die op zoek willen gaan naar de geschiedenis en het erfgoed van de eigen buurt. Het resultaat van deze ontdekkingstocht wordt telkens opgetekend in een publicatie binnen de reeks ‘Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld’. Het initiatief bereikte ondertussen de kaap van tien edities en een elfde kon dan ook niet uitblijven. Een groepje buurtbewoners uit de Matadiwijk in Heverlee nam contact op met de de stad en ging in een recordtempo aan de slag. Zopas presenteerden ze trots hun resultaat: ‘Straathistories Matadi’.

Tuinwijk Matadi omvat strikt genomen 172 huizen tussen de Paul van Ostaijenlaan en de Broekstraat in Heverlee -die in 1922 op initiatief van Leuvense Maatschappij de Goede Haard werden gebouwd- maar de publicatie gaat ook over het omliggende gebied. “Wat mij verbaasde was dat elk huis en elke bewoner wel een interessant verhaal heeft”, zegt Bob Pleysier, één van de initiatiefnemers van Straathistories Matadi. “Niet alle verhalen hebben het boekje gehaald want sommigen hielden het liever privé maar de 172 huizen staan erin. Speciaal voor Straathistories Matadi fotografeerde buurtbewoner Joris Goethals alle huizen uit de buurt, soms zelfs met de bewoners in de voortuin. Jammer genoeg hebben we ondertussen afscheid moeten van Joris. Het is voor ons heel triest en spijtig dat hij de boekpresentatie niet meer heeft gehaald.” Wat de publicatie ook niet haalde, was de oorsprong van de naam van de wijk. “De buurtbewoners gingen ook naarstig op zoek naar de oorspronkelijke betekenis van de Afrikaanse naam ‘Matadi’. Het leverde allerlei interessante hypotheses op maar de waarheid of verklaring kwam niet aan het licht”, klinkt het nog.