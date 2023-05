Elf bromfietsers op het Stoemperspad in Kessel-Lo krijgen boete

Nog één keer kermis onder de bomen: laatste voorberei­din­gen voor Kesselse Feesten getroffen

Nog even, en het pinksterweekend breekt aan. In deelgemeente Kessel-Lo betekent dat: de 55e editie van de Kesselse Feesten. Het zal meteen ook de laatste keer zijn dat het volksfeest in zijn huidige formule - met feesttent, terrassen, kermis en rommelmarkt - zal kunnen plaatsvinden in het Heuvelhofpark, dat in het voorjaar van 2024 grondig heringericht zal worden.