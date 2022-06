Elektrische toestellen gestolen uit garagebox in Heverlee

WERCHTER Buren van Rock Werchter krijgen rondlei­ding in coulissen van festival­wei­de: “Voor welke grote popster is de mainstage ontworpen?”

Het VIP-terras achter het hoofdpodium van Rock Werchter liep woensdagavond aardig vol, terwijl de festivalweide er nog desolaat bij lag. ‘De buren’ van het festival werden even in de watten gelegd en mochten een kijkje nemen op het festivalterrein. Een enthousiaste gids was kwistig met interessante weetjes over het festival. Wij keken en luisterden mee.

12:19