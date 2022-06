Elektrische bibliobus kost Leuven 550.000 euro

De Leuvense gemeenteraad -op Hagen Goyvaerts van Vlaams Belang na- keurde gisteren de de procedure goed om over te gaan tot de aankoop van een nieuwe bibliobus met een elektrische motor. De aankoopprijs wordt geraamd op 550.000 euro, inclusief btw. Voor het onderhoudscontract met een verwachte looptijd van acht jaar wordt nog eens 32.000 euro inclusief btw voorzien. “Het gebruik van een elektrische vrachtwagen en het bijhorend onderhoud zijn een nieuw gegeven voor de stad waardoor het van belang is om in gesprek te kunnen gaan met de leverancier. De opdracht gaat immers bijkomend gepaard met een creatief ontwerpproces om de opbouw in te richten als een toegankelijke, huiselijke, flexibele en prikkelende bibliobus”, klinkt het bij de stad Leuven. Het stadsbestuur wil met de aankoop het goede voorbeeld geven en hoopt dat Leuvenaars steeds vaker kiezen voor elektrisch vervoer in de toekomst. Exact een jaar geleden kondigde schepen Thomas Van Oppens (Groen) ook al aan dat de stad Leuven zou overschakelen op elektrische dienstwagens. “Door ouderdom moeten de komende vijf jaar 92 vervangen worden, waaronder 52 personenwagens en lichte bestelwagens. Die wagens zullen we vervangen door een milieuvriendelijkere elektrische variant. Het is overigens niet zo dat we elke wagen die aan vervanging toe is zomaar vervangen door een nieuwe wagen. We stellen ons altijd eerst de vraag of het nodig is om eenzelfde voertuig opnieuw aan te kopen. In sommige gevallen kunnen alternatieven zoals elektrische fietsen een betere oplossing zijn”, liet de schepen van Aankoopbeleid toen optekenen.