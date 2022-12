Eindelijk opnieuw karaoke zingen in Leuven: “In Baraoke ontpoppen stijve harken zich tot popidolen”

LeuvenWie wilde zingen als een nachtegaal in centrum Leuven moest zich sinds de sluiting van Karaoke Beethoven een tiental jaar geleden tevreden stellen met een bankje in het park. Daar brengen Axel Peeters (26) en zijn Baraoke sinds kort verandering in. De ex-bankier keerde het roer volledig om, en injecteert sinds drie weken een scheut Japanse cultuur in de Oude Markt.

Toch is de vergelijking met Karaoke Beethoven niet geheel terecht. Waar in Beethoven centraal in de ruimte opgesteld een podium stond, en rondom een juichende roedel fans, is zingen in Baraoke intiemer. De karaokebar biedt vier aparte kamers die elk plaats bieden aan groepjes van twee tot veertien om twee uur lang de longen uit het lijf te kwelen. Zoals dat gaat in het land van oorsprong: Japan. Daar betekent het woord zoveel als ‘leeg orkest’. “Het idee kwam eigenlijk van een maat, die enkele weken voor de opening heeft afgehaakt”, zegt Axel. Zelf heeft hij een achtergrond in corporate finance. Van bankieren naar karaoke is dan wel een hele hinkstapsprong, voor Axelwas het een manier om uit de rat race te ontsnappen. Toch is het contrast tussen beide werelden kleiner dan op het eerste gezicht doet vermoeden. “In Zuid-Korea is het de gewoonte om op vrijdagavond met de baas karaoke te gaan zingen. Ook in Leuven mik ik op bedrijven. Work hard, play hard, zo moet dat,” lacht Axel.

In Baraoke boeken klanten een kamer voor twee uur. Op een scherm in de kamer kunnen ze een keuze maken uit kant-en-klare playlists per thema, van Disneyklassiekers, naar foute meezingers, tot K-Pop. Alles bij elkaar goed voor 19.500 nummers om zonder gêne mee te brullen. “Belgen zijn redelijk verlegen. Hier kunnen ze hun ding doen, zonder zich te hoeven schamen voor het publiek. What happens in Baraoke, stays in Baraoke. Op maat dus van Belgen met podiumvrees, of mensen wiens buren klagen wanneer ‘SingStar’ te luid staat.” Karaoke op zijn Japans raakt stilaan meer en meer ingeburgerd in eigen land, met bars in Brussel, Antwerpen, en nu ook in Leuven. Daarmee volgt België een trend die al eerder werd opgestart in de buurlanden. “Ook Akiba Station, een winkel met Japanse popcultuur, doet het erg goed in Leuven. Waar die plotselinge interesse voor Japan vandaan komt? Ik zou het niet weten”, zegt Axel.

Baraoke opende drie weken geleden de deuren. De muurschildering in Japanse animestijl ruiken nog naar nieuw. Het meest geslaagd is volgens de uitbater zelf de Hello Kittykamer in schreeuwerig roze. “Het verbaast me hoeveel ouders met hun gezinnen ook hun weg vinden naar de bar, om bijvoorbeeld de zestiende verjaardag van hun dochter te vieren. Het is dus zeker niet zo dat enkel studenten een kamer boeken”, zegt Axel. Hoewel het concept eerder nieuw is, blijven karaokeklassiekers als ‘Heb je even voor mij’ van Frans Bauer onverwoestbaar, al doet ook ‘Let it go’ het merkbaar goed. “En eenmaal binnen ontpoppen de meest stijve harken zich tot popidolen. Prachtig toch.”

