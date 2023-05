Eigenares van dakwerkbedrijf in Linter krijgt 19.200 euro boete nadat ze werknemers onbeschermd asbest laat ruimen

Chauffeur AB InBev en drankhande­laar pompen duizenden biervaten leeg en vullen ze weer met... water

En plots kwam er water uit de tapkraan. Maandenlang pompten een chauffeur van AB InBev en een drankhandelaar uit Zaventem de Jupiler en Stella uit duizenden biervaten, om er vervolgens terug water in te pompen. Zelfs in de Verenigde Staten werden fuiven plots drooggelegd, omdat er water in de biervaten bleek te zitten. Nu hangt hen een monsterschadeclaim boven het hoofd. Nochtans gingen de twee bijzonder ingenieus te werk.