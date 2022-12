Eeuwenoude salons blinken als nooit tevoren na grondige renovatie: “Ik denk dat er veel getrouwd zal worden in Leuven.”

Leuven Blinde vlek langs Dijle is klaar voor nieuw hoofdstuk: “Herontwik­ke­ling van Redingensi­te wordt laatste ‘missing link’ in blauwgroen lint van binnenstad”

Belangrijk nieuws voor de Redingensite in hartje Leuven want het stadsbestuur is klaar met het zogenaamd masterplan. Of ook: één van de laatste blinde vlekken langs de Dijle krijgt een nieuwe toekomst. Zo heeft de stad Leuven grote plannen met het Dijlepark en wil de KU Leuven een nieuwe stadscampus bouwen. “Dit project creëert kansen voor een sterker netwerk voor voetgangers en fietsers, voor een betere ruimtelijke invulling en voor gebundelde parkeeroplossingen”, aldus schepen Carl Devlies (CD&V).

19 december