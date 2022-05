Eerste Vlaamse opleidingscentrum voor premature zorg in UZ Leuven

LeuvenDe opening was al voor eind september vorig jaar, maar vandaag werd het eerste Vlaamse opleidingscentrum voor de zorg van premature baby’s feestelijk ingehuldigd in het UZ Leuven. Het NIDCAP-opleidingscentrum, kort voor Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program, gaat uit van het wetenschappelijke inzicht dat een intensieve zorgomgeving invloed kan hebben op de hersenontwikkeling van de baby’s. Ook premier Alexander De Croo (Open Vld) was van de partij

Tot 20 jaar geleden lag het zwaartepunt bij premature zorg vooral op het in leven houden van de baby’s met bijvoorbeeld beademing. Uit onderzoek blijkt dat blootstelling aan pijn en stress op lange termijn kan leiden tot gedragsproblemen. NIDCAP gaat uit van het principe van een individuele aanpak, afgestemd op de noden van het kind. Niet alleen de zorg voor het kind, maar de psychologische ondersteuning van de ouders is van groot belang, zodat zij kunnen worden klaargestoomd tot primaire zorgverlener. De erkenning als opleidingscentrum houdt in dat zorgverleners uit verschillende landen in het UZ Leuven terecht kunnen voor een opleidingen van verschillende niveaus.

“Nauwkeurige observatie is van cruciaal belang: de zorgverleners kijken wat de baby met zijn beperkte mogelijkheden kan vertellen,” vertelt prof. dr. Gunnar Naulaers, diensthoofd neonatologie. “Als de baby in diepe slaap is, laten ze hem slapen, ook al past dat niet in het werkschema. Maar dat vraagt natuurlijk extra investeringen op het vlak van infrastructuur en mankracht. Ik ben ontzettend trots dat we als eerste in Vlaanderen een NIDCAP-trainingscentrum zijn. Er is echt nood aan meer NIDCAP-specialisten in ons land, zodat we de langetermijnvooruitzichten van vroeggeboren baby’s kunnen verbeteren.”

“Voor ouders van vroeggeboren baby’s is het tijdens de eerste dagen en weken soms bang afwachten,” zegt premier Alexander De Croo. “Gelukkig kunnen baby en ouders rekenen op zorgteams met de juiste kennis en ervaring. Hun inzet maakt dat het vroeggeboren kind de juiste zorg op maat krijgt, niet enkel om die eerste periode zo goed mogelijk door te komen maar ook de beste kansen te geven voor later. Dat is meteen de reden waarom dit eerste Nederlandstalige opleidingscentrum voor ontwikkelingsgerichte zorg zo belangrijk is en we als federale regering daar graag mee onze schouders onder zetten.”