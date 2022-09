Eerste tutjesboom en dat is dankzij de carrièreswitch van Els Freys: “Als je weet dat er in België jaarlijks 170.000 ton kleding wordt weggegooid dan is het potentieel voor preloved kledij toch wel groot”

Leuven Het Depot wil uitbreiden en stad Leuven heeft het ideale pand al gevonden: “Unieke opportuni­teit voor een eigentijd­se evenemen­ten­lo­ca­tie”

Groot nieuws in Leuven, want het stadsbestuur verwerft het gebouw van meubel- en interieurzaak Domo Meubelen in de Bondgenotenlaan. Concreet koopt de stad de grote commerciële ruimtes op het gelijkvloers, de kantoren op de eerste verdieping en de parking. Bedoeling is om onder meer muziekcentrum Het Depot de kans te geven om verder te groeien in de toekomst. “Dit biedt enorm veel perspectief”, reageert Mike Naert, directeur van Het Depot.

17:42