Eerste Sustainable Day op 8 oktober in Leuven

Leuven Fietsenwin­kel Verbinnen wordt na overname BikeFriend Leuven: “Het voelt nog een beetje onwennig dat onze familie­naam niet meer op de gevel prijkt”

Fietsensenwinkel Verbinnen op de Aarschotsesteenweg in Wilsele is al sinds het einde van de jaren ’70 van de vorige eeuw een vaste waarde. Daar is vandaag een einde aan gekomen want de familiezaak wordt onderdeel van BikeFriend. “Voor het behoud van de winkel is het beter dat we nu onderdeel zijn van een keten. Het biedt meer perspectief”, vertelt Marc Verbinnen die zo ongeveer opgroeide in de winkel van zijn vader Francois Verbinnen.

4 oktober