Eerste seizoen zit erop voor Contiusorgel in Leuven: “In 2023 lanceren we overigens ambitieuze plannen”

“Het Bach concert van Alexander Pott (UK) op 18 oktober in een volle kerk was het laatste van zes Bach concerten gegeven door sommige van de beste jonge Europese organisten uit Nederland, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Deze Contius Bach Cyclus zal over drie seizoenen het volledige oeuvre voor orgel van Johann Sebastian Bach presenteren in 18 concerten”, klinkt het trots bij de Contius Foundation. “In juli vond ook de eerste editie van het Contius-Bach Festival en Academie plaats. Gedurende acht dagen namen een paar prominente organisten en ensembles hieraan deel. De Contius Foundation heeft ook een aantal activiteiten met scholen gelanceerd, onder meer met lagere school Sint-Jan waar twee klassen deelnemen aan een ambitieus project met componist Bart Verheyen en schrijver Winny Ang rond het thema ‘Vrede’. De creatie is voorzien voor begin juni 2023. Ook het kinderkoor Clari Cantulus en het jongerenkoor Clari Cantus verlenen hun medewerking aan deze productie. En over volgend jaar gesproken: naast Wim Winters en David Burn is Laurens de Man tot juli 2023 de eerste jonge Contiusorganist in residentie. In 2023 lanceren we overigens ambitieuze plannen. Zo organiseren we ‘24 Uur Orgel voor het Klimaat’ in het kader van stadsfestival ‘Warm Alarm’. Verder is er zoals eerder gezegd een wereldcreatie van Bart Verheyen voor kinderen en orgel en uiteraard is er ook de tweede editie van het Contius-Bach Festival. En uiteraard staan er weer een vijftigtal concerten op het programma. Orgelmuziek straalt in Leuven, zeg maar”, besluit Geert Robberechts van de Contius Foundation.