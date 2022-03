Eerste Oekraïense gezinnen nemen intrek in Scheutsite: “We verwachten dat er komende weken meer en meer hier hun toevlucht zullen zoeken”

“We verwachten dat er komende weken meer en meer Oekraïners hier hun toevlucht zullen zoeken, zeker nu de oorlog in alle hevigheid blijft woeden. Een deel krijgt opvang via familie of vrienden en ook via bedrijven en de KU Leuven worden er Oekraïners opgevangen en gehuisvest. Maar dat is niet voor alle vluchtelingen het geval”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). “Op de Scheutsite nemen deze week een honderdtal vluchtelingen hun intrek. De buurtbewoners hebben zich geëngageerd om als vrijwilliger mee te helpen net zoals de jongeren van De Nomade, het Leuvens onthaalhuis voor anderstalige nieuwkomers. Er komt een weggeefwinkeltje dat wordt uitgebaat door de Oekraïense gemeenschap van Leuven waar ze geschonken materiaal gratis verdelen onder de vluchtelingen. Een tweede weggeefwinkel komt meer centraal in Leuven. In de basisbenodigdheden zoals bijvoorbeeld lakens, kledij, speelgoed of hygiëneproducten voorziet de stad standaard.”