Eerste minister bezoekt technologiecentrum AB InBev

In het technologiecentrum voert AB InBev onderzoek naar onder meer nieuwe manier van verpakken, hetgeen resulteerde in het lichtste bierflesje ter wereld. De jongste biotechnologie, BioBrew, stelt de brouwer in staat om aan de hand van precisiefermentatie voedseleiwitten te produceren die als substituut voor dierlijke proteïnes kunnen dienen. Eén volledige BioBrew-fermentatietank kan het voedingsequivalent van 5000 koeien of 300.000 kippen bevatten, met een verminderde CO2-voetafdruk als gevolg. De technologie kan zodanig een antwoord bieden op wereldwijde uitdagingen op het vlak van voeding en duurzaamheid, aldus AB InBev. “Om te voldoen aan de toenemende wereldwijde behoefte aan veilige en duurzame plantaardige eiwitten, zijn nieuwe spelers nodig om die innovatieve biotechproducten effectief op te schalen.Daarom hebben we BioBrew gelanceerd. We bestuderen de mogelijkheden om onze expertise in grootschalige gisting en verwerking toe te passen op niet-bieren,” zegt David De Schutter, hoofd van GITEC. “België is niet alleen een bierland. Onze Belgische onderzoekers zijn ook toonaangevend in biotech. Knap om te zien hoe één van onze Belgische brouwers die twee troeven met mekaar verbindt en zo voorsprong neemt. Met hun innovaties maken ze beter bier: lekkerder, gezonder en duurzamer,” besluit De Croo.