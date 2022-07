Eerste fans The Waterboys verzekeren zich alvast van beste plaatsen: “Na het optreden meteen weer naar Tilburg.”

Hoboken/Leuven Al 20 jaar niet meer in Leuven geweest, en toch krijgt Hsinyu (48) er boete voor zwartrij­den: “Achteraf gezien had ik die 77 euro gewoon best betaald”

“Ik voel me wat misbruikt door het systeem.” Aan het woord Hsinyu Lin (48) uit Hoboken, die in maart een boete kreeg opgestuurd voor zwartrijden op een bus in Leuven van De Lijn. Opvallend, aangezien ze in geen twintig jaar nog voet zette in Leuven. Met haar man Francis streed ze onvermoeid om haar naam te zuiveren, wat een lijdensweg bleek. De Lijn reageert verbaasd.

16:10