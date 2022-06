Eerste editie van Hear Here lokt meteen 25.266 bezoekers: “Meteen één van de meest succesvolle events uit geschiedenis van STUK”

Zeven Belgische en zeven internationale kunstenaars brachten de voorbije zes weken welgeteld 25.266 bezoekers op de been. Opvallend gegeven: de bezoekers kwamen zowel uit eigen land als uit het buitenland en alle leeftijden waren goed vertegenwoordigd op de eerste editie van Hear Here. “De grote publiekstrekker was ongetwijfeld clinamen (Céleste Boursier-Mougenot) in de KADOC-kapel maar ook in het Stadspark (Bouke Groen) de Kruidtuin (Félix Blume), het anatomisch theater (Phillip Sollman & Konrad Sprenger), BAC Atelier KU Leuven (Floris Vanhoof) en de Maakleerplek (Amber Meulenijzer en Christoph De Boeck) telden we vele duizenden bezoekers die doelgericht de expo bezochten”, zegt Gilles Helsen, programmator Geluid. “Omwille van de strategische locaties bereikte Hear Here ook veel toevallige passanten die via plannetjes en bewegwijzering werden meegezogen in het parcours. Voor een relatief onbekende discipline als geluidskunst is dat mooi meegenomen. Onze kunstenaars wisten een heel nieuw publiek te bereiken en we zijn aangenaam verrast door dit fantastische bezoekerscijfer. Hear Here groeide onverwacht uit tot één van de meest grootschalige en succesvolle events uit de geschiedenis van STUK. Met zoveel interesse sluiten we een tweede editie zeker niet uit.” Meer info: hearhere.be en stuk.be