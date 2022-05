Eerste blikjes Chernigivske rollen van de band: “The real taste of Ukraine”

AB Inbev belooft alvast een minimaal bedrag van vijf miljoen euro aan de hulporganisaties. Anna Rudenko, Marketing Director Chernigivske in Oekraïne, ontvluchtte het conflict met haar gezin en overziet de productie vanuit België. Eveneens aan de slag in de Leuvense uitvalsbasis zijn meer dan honderd Oekraïense werknemers. AB Inbev voorzag huisvestiging voor hen en hun familie in Brussel en Leuven. In eigen land zal Chernigivske, de meest gedronken pils in Oekraïne, te koop zijn in onder meer Carrefour, Colruyt en Delhaize. “The real taste of Ukraine”, garandeert de ambassadeur.