Eerbetoon aan oudste nog levende brandweerman van Leuven: “Ik zag haar voor mijn ogen levend verbranden.”

LeuvenVandaag werd Gaston Verbeeck negentig jaar oud. Dat maakt hem op z’n minst de oudste nog levende brandweerman op rust van Leuven. Als eerbetoon voor zijn jaren van dienst mocht de voormalige adjudant zijn troepen nog eenmaal inspecteren in het bijzijn van zijn kinderen en kleinkinderen, en vertelde hij over zijn rijkgevulde carrière. Van de hotelbrand in Bristol, tot een gasontploffing in de Noormannenstraat: “Ik ben een contente mens.”