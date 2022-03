Eenden zwermen uit in Leopold Ruelensstraat

Het straatcomité betreurde het gebrek aan groen in de wijk, en besloot het dan maar over een andere boeg te gooien. “Wij hebben zelf geen bomen in de straat en een beetje natuur op de muur maakt iedereen vrolijker,” zeggen buurtbewoners Ine en Els, de meters van het project. Zij dienden een aanvraag in bij de stad Leuven in het kader van het Kom op voor je wijk-initiatief. Buren kunnen daar hun ideeën indienen, in ruil voor een subsidie. De nadruk lag op streetart en murals. Her en der werden in de wijk elektriciteitskastjes opgesmukt met verf. Met Tour Elentrik werden zowel professionele kunstenaars als lokale creatievelingen begeleid om kunst te brengen in de openbare ruimte. Een workshop streetart leverde enkele pareltjes op. Daar de hele wijk te betrekken leidde het traject tot, naast een opgefleurd straatbeeld, een betere sociale cohesie.