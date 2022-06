“Een zomer vol plezier in Leuven, ook voor kinderen en jongeren met een beperking.” Ontdek hier het volledige overzicht van het aanbod…

Leuven Uniek in Vlaanderen: Leuven maakt in één beweging meer dan 100 speelter­rei­nen rookvrij, “want zien roken, doet helaas roken”

Geen sigaretten meer op de Leuvense openbare speel- en sportterreinen, inclusief de elektronische exemplaren. Dat is wat de Leuvenaar vanaf 30 juni mag verwachten nadat de jongeren volgens schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V) zelf aandrongen op die maatregel. “In Leuven hebben jongeren een stem en zo lieten ze het beleid weten dat zij een ‘gezonder Leuven’ willen in de toekomst. We zijn enorm blij dat we op die vraag kunnen ingaan”, klinkt het.

